الشامي يحدث ضجة كبيرة بين متابعيه بعد نشره "خبر خطير"

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف بـ الشامي، ضجة كبيرة بعد آخر منشور له عبر حسابه الخاص، حيث نشر صورة كتب فيها "خلال ساعات في خبر خطير"، غير كاشف عن أي تفاصيل حول ما سيكشف عنه، ليتكهن الجمهور ما إذا كان سيعلن عن اغنية أو حفل جديد، أو حتى تعامل أو ديو مع أحد الفنانين.



و كان قد أثار الفنان الشامي جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد رده الصادم على أحد المتابعين عبر حسابه الخاص.

وفي التفاصيل، سأل متابع الشامي عن سبب الهجوم المستمر عليه، ليرد بمقطع فيديو: "ياكلوا خراطيش من عند محل شاورما بركي بيروّقوا أعصابهم.. يمكن بتقطّع!"

وعاد الشامي ونشر فيديو توضيحي، أكد فيه أن ما قاله هو زلة لسان، وقال: "فلّتت شخصيتي على الستوري، بعتذر وهلق منرجع نعيد الأسئلة بطريقة صح".

