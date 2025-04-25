شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نعيم عيسى: والدى فقد صوته وما زال على جهاز التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سوزى ابنة الفنان القدير نعيم عيسى عن حالة والدها الصحية بعد تعرضه لالتهاب رئوى شديد، استدعى دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وقالت سوزى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالة والدى مستقرة لكن السن عليه عامل وما زال موجوداً على جهاز التنفس الصناعى".

وتابعت سوزى نعيم عيسى: "اتعمل لوالدى شق حنجرى لمساعدته فى التنفس بدلاً من وضع خرطوم التنفس من فمه، ولكنه فقد صوته، وأمس كان يتحدث لنا ولكننا لم نفهم ولم نسمع حديثه".

واستكملت حديثها: "للأسف الطبيب أخبرنا بأن الشق الحنجرى يؤثر على الصوت لوجوده بجانب الأحبال الصوتية، وأخبرنا لو عاد التنفس بشكل طبيعى، سيتم وضع جهاز بالزور يضغط عليه أثناء النطق ولكن سيكون أيضا الصوت واطى، أدعوا له ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه".

الفنان نعيم عيسى من مواليد يناير عام 1937 التحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية فى بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها فى العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة فى الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال"، ثم انتقل للعمل فى السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ".