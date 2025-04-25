شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من جلسة تصوير زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الوسط الفنى أول أمس الأربعاء بزفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج والملحن هشام جمال، حيث تواجد حشد من الفنانين والفنانين لتهنئة صديقهم أحمد زاهر على زواج ابنته وكذلك تهنئة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، وتصدر حفل الزفاف ترندات السوشيال ميديا، حيث تم تدوال فيديوهات وصور حفل الزفاف بكثافة، وكشف القائمون على لوك العروس ليلى زاهر عن صور جديدة من جلسة تصوير حفل الزفاف.

وجه المنتج والملحن هشام جمال الشكر إلى كل من شاركه فى الاحتفال بزفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر، والذى أقيم أول أمس الأربعاء بمنطقة هرم سقارة، وفى أول تعليق له بعد الحفل كتب هشام جمال على حسابه بموقع إنستجرام: "أولا إحنا بجد مش لاقيين كلام يوصف إحساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللى كانوا معانا فى أحلى يوم فى حياتنا وفى ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم".

وأضاف هشام جمال: "أنا عايز أبدأ بأغنية فستانك الأبيض اللي بدأنا بيها الفرح، الحقيقة إني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأة لـ ليلى فعلاً وكان المفروض الأول إني أنا اللي هغنيها وأفاجئ ليلى بيها في الفرح، لكن أخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية".

وتابع هشام جمال: "لقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللي خلى الموضوع راح في حتة تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا، شكرا ليك بجد على أحلى هدية لـ ليلى وليا، شكرا للشاعر المحترف وأخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي، أخويا اللي تعبته معايا جدا، مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، وأخيرا شكراً لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمة دي".

ومن أبرز حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: يسرا، ليلى علوى، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، وعماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق.

كما حضر الحفل أيضاً محمد حماقى، محمد فؤاد، احمد سعد، بوسى، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، أحمد رزق، هاني رمزى، أحمد فهمى، شيكو، حسين فهمى، نبيلة عبيد، هالة سرحان، طارق الجناينبي، مها سليم، أحمد جمال، إنجى علاء، عمرو الليثى، لقاء سويدان، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، وعدد كبير من الفنانين.



ليلى احمد زاهر من جلسة تصوير حفل زفافها



هشام جمال وليلى احمد زاهر



ليلى احمد زاهر بفستان الزفاف



ليلى احمد زاهر وهشام جمال



الفنانة ليلى احمد زاهر