شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ساندى يفاجئها ويحتفل بعيد ميلادها أمام باب منزلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأت المطربة ساندى بجمهورها ومحبيها أمام باب منزلها، والذين حرصوا على تهيئة الأجواء للاحتفال بعيد ميلادها، حيث أحضروا تورتة تحمل صورتها وبعض المظاهر المخصصة للاحتفال بهذه المناسبة.

وشعرت المطربة ساندي بسعادة كبيرة ممزوجة بالدموع لفرحتها بحب الجمهور لها، وحرصت على الغناء معهم وقاموا بتقطيع التورتة والتقطوا عدداً من الصور التذكارية التي توثقق هذه اللحظات.

وشاركت ساندي الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صاحية من مفيش ألاقي الألتراس على الباب، بجد مفاجأة عظيمة واتبسطت أوي ولذاذة مفيش كده شكرا من قلبي خليتو عيد ميلادي مختلف ولذيذ أوي، وأكتر نعمة كبيرة إن يبقي في ناس بتحبك بجد ومخلصة وواقفة جنبك وفي ضهرك وسبب من بعد ربنا فى أى نجاح، بحبكم كلكم بجد حتي اللي مقدروش يجو".

وطرحت المطربة ساندي مؤخراً، أغنية بعنوان "فالبلكونة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندى.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

أما آخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.