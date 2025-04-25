شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يقدم رئيس مصلحة السجون فى العرض المسرحى "صديق العمر" والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان والمخرج المسرحى جمال عبد الناصر لفريق عمل العرض المسرحى "صديق العمر" كتابة وإخراج محمد فاضل، وذلك مساء السبت المقبل على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ويقدّم جمال عبد الناصر خلال العرض شخصية رئيس مصلحة السجون، وهى شخصية محورية ومفصلية فى الأحداث، حيث تدور الكثير من التحولات حولها، هذه الشخصية تمثل السلطة الغاشمة والبطش المؤسسى، وتُجسِّد القهر بأشد صوره، إذ تفرض سطوتها الكاملة على البطل "ستراود" الذى يجد نفسه عالقًا فى شبكة من التعذيب النفسى والتلاعب، وبالتالى فرئيس مصلحة السجون لا يملك فقط مفاتيح الزنزانة فقط، بل يتحكم فى مصير السجين، ويمثل صورة مكثفة للشر المجرد، كما لو كان رمزًا لكل مؤسسة تقهر الإنسان وتمنعه من الحلم أو النجاة.

والمسرحية مستوحاة من مسرحية "الرجل الأحزن" للكاتب بيرج زيتونتسيان، كما تستند إلى المعالجة السينمائية لفيلم "الخلاص من شاوشانك"، تدور أحداثها حول استراود، السجين العبقري الذي يواجه اضطهاد السلطات، لكنه يصر على تحقيق أحلامه رغم العقبات التى تعترض طريقه.

جدير بالذكر أن جمال عبد الناصر، ممثل ومخرج وناقد فنى، درس التمثيل فى استوديو مركز الإبداع الفنى مع المخرج الكبير خالد جلال، كما درس الإخراج فى الدفعة الثانية باستوديو مركز الإبداع الفنى، شارك كممثل في مسرحيات "روح وجسد" للمخرج عادل سعيد، والتي شاركت بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومسرحية "الإسكافي ملكا" مع المخرج خالد جلال، وعدة مسلسلات تليفزيونية مثل: مولانا العاشق، العميل 1001، أيوب، وفيلم "حظ سعيد"، قام بإخراج 18 عملاً مسرحيًا، منها: (الدنيا رواية هزلية) لتوفيق الحكيم، و(حكاية طرابلسية)، ويشارك حاليا كممثل في مسرحية (فارس يكشف المستور) أمام النجم الكبير محمد صبحي، له 4 اصدارات هي: الأستاذ سيرة ومسيرة عن الفنان محمد صبحي، عم صلاح عن المسيرة الفنية للفنان صلاح عبد الله، والمتمردة إلهام شاهين، أحمد بدير سلاسة الأداء وتنوع التجربة.