شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلادها فى أجواء خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بعيد ميلادها في أجواء خاصة، حيث أقامت حفلا بسيطا بديكورات مناسبة للحفل، وأحضرت التورتة واحتفلت بعيد ميلادها، ونشرت صور وفيديوهات الاحتفال على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "كل سنة وأنا طيبة أنا الثور وأفتخر"، وانهالت عليها التعليقات لتهنئتها بهذه المناسبة.

بدرية طلبة شاركت بظهور خاص خلال مسلسل وتقابل حبيب الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، والعمل من بطولةياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

ودارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول ليل الحسيني التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.



بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلادها فى اجواء خاصة



الفنانة بدرية طلبة



بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة



بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلادها فى اجواء خاصة