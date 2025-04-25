بعد سيكو سيكو.. باسم سمرة في انتظار 4 أفلام جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 04:24 مساءً - نشاط فني كبير يعيشه الفنان باسم سمرة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة على المستوى السينمائي، حيث يشارك في أكثر من فيلم جديد ما بين الذي يعرض في دور العرض أو المنتظر طرحه قريباً، وكذلك الذي يعكف على تصويره في الوقت الحالي، ويأتي ذلك بعد النجاحات الأخيرة التي حققها في أعماله الأخيرة سواء في السينما أو الدراما.
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واستمراراً لتواجد باسم سمرة السينمائي القوي ينتظر طرح فيلم "ريستارت" مع الفنان تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث ينطلق الفيلم يوم 29 مايو، ويجسد باسم سمرة خلال أحداث الفيلم شخصية رجل أعمال يمتلك شركة إنتاج يتبنّى المواهب الشبابية، وينتج لهم أعمالهم عبر تطبيق "تيك توك"، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف.
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ويشارك باسم سمرة في بطولة فيلم جديد بعنوان "أحلام سلطان المنسي" انطلق تصويره في فبراير الماضي وتم استئنافه بعد عيد الفطر مباشرة، والفيلم من بطولة المطرب أمير عيد في أولى بطولاته السينمائية، ويشارك في العمل الفلسطيني كامل الباشا وأحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.
وافتتح باسم سمرة عام 2025 بفيلم "الدشاش" الذي انطلق في الأول من يناير، والفيلم جاء من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.
باسم سمرة حاضر في السينما بفيلم "سيكو سيكو"باسم سمرة يعرض له حالياً في دور السينما فيلم "سيكو سيكو" الذي يحقق نجاحاتٍ كبيرةً على مستوى شباك التذاكر بوصوله إلى 141 مليون جنيه في أقل من شهر عرض، والفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.
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https://www.instagram.com/p/DH3d7CZtTpS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة... القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025
واستمراراً لتواجد باسم سمرة السينمائي القوي ينتظر طرح فيلم "ريستارت" مع الفنان تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث ينطلق الفيلم يوم 29 مايو، ويجسد باسم سمرة خلال أحداث الفيلم شخصية رجل أعمال يمتلك شركة إنتاج يتبنّى المواهب الشبابية، وينتج لهم أعمالهم عبر تطبيق "تيك توك"، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف.
باسم سمرة يصور "برشامة" و"أحلام سلطان المنسي"وفي السياق نفسه بدأ باسم سمرة تصوير دوره في فيلم "برشامة"، تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح مع عدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش ظاهرة الغش في الامتحانات بشكل كوميدي.
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تابعي أيضاً... أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025
ويشارك باسم سمرة في بطولة فيلم جديد بعنوان "أحلام سلطان المنسي" انطلق تصويره في فبراير الماضي وتم استئنافه بعد عيد الفطر مباشرة، والفيلم من بطولة المطرب أمير عيد في أولى بطولاته السينمائية، ويشارك في العمل الفلسطيني كامل الباشا وأحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.
وافتتح باسم سمرة عام 2025 بفيلم "الدشاش" الذي انطلق في الأول من يناير، والفيلم جاء من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.
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