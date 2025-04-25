بعد سيكو سيكو.. باسم سمرة في انتظار 4 أفلام جديدة

باسم سمرة حاضر في السينما بفيلم "سيكو سيكو"

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باسم سمرة يصور "برشامة" و"أحلام سلطان المنسي"

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 04:24 مساءً - نشاط فني كبير يعيشه الفنانخلال الأشهر الأخيرة، وخاصة على المستوى السينمائي، حيث يشارك في أكثر من فيلم جديد ما بين الذي يعرض في دور العرض أو المنتظر طرحه قريباً، وكذلك الذي يعكف على تصويره في الوقت الحالي، ويأتي ذلك بعد النجاحات الأخيرة التي حققها في أعماله الأخيرة سواء في السينما أو الدراما.يعرض له حالياً في دور السينما فيلم "" الذي يحقق نجاحاتٍ كبيرةً على مستوى شباك التذاكر بوصوله إلى 141 مليون جنيه في أقل من شهر عرض، والفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.يمكنكِ قراءة... القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025واستمراراً لتواجد باسم سمرة السينمائي القوي ينتظر طرح فيلم "" مع الفنان تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث ينطلق الفيلم يوم 29 مايو، ويجسدخلال أحداث الفيلم شخصية رجل أعمال يمتلك شركة إنتاج يتبنّى المواهب الشبابية، وينتج لهم أعمالهم عبر تطبيق ""، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف.وفي السياق نفسه بدأتصوير دوره في فيلم ""، تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح مع عدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش ظاهرة الغش في الامتحانات بشكل كوميدي.تابعي أيضاً... أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025ويشاركفي بطولة فيلم جديد بعنوان "" انطلق تصويره في فبراير الماضي وتم استئنافه بعد عيد الفطر مباشرة، والفيلم من بطولة المطرب أمير عيد في أولى بطولاته السينمائية، ويشارك في العمل الفلسطيني كامل الباشا وأحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.وافتتحعام 2025 بفيلم "" الذي انطلق في الأول من يناير، والفيلم جاء من بطولة، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

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