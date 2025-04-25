بعد شطب عضويتها في نقابة الفنانين السوريين.. هذه خطوة سلاف فواخرجي

ميرنا وليد - بيروت - بعد شطب عضويتها في نقابة الفنانين السوريين، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن الممثلة السورية سلاف فوارخرجي قررت الإستقرار في مصر بشكل كامل، خاصة بعد الدعم الذي تلقته من بعض النجوم السوريين.



وبحسب المعلومات فإن سلاف تحاول جادة الحصول على إذن مزاولة مهنة التمثيل في مصر، من نقابة المهن التمثيلية حتى تتمكن من المشاركة في أعمال درامية مصرية، وأنها تلقت بالعفل عروض من عدد من المنتجين الذين يرغبون في التعاون معها، خاصة وأنها لن تكون أول مشاركة لها في أعمال مصرية.