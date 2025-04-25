إجراء بحق جان يامان بعد تفضيله إيطاليا على تركيا

ميرنا وليد - بيروت - قامت إحدى المنصات التركية بحذف مسلسل "التركي" الذي خاض بطولته النجم التركي جان يامان، وذلك بسبب تصريحه الأخير الذي فضّل فيه إيطاليا على تركيا.

وكان أثار جان يامان، جدلا واسعا وحالة من الغضب، بسبب تصريحاته التي كشف فيها أنه يفضل إيطاليا على تركيا في أحدث حوار له.

وفي إحدى مقابلاته، خيِّر جان بين إيطاليا وتركيا، ليرد دون تردد أنه يفضل إيطاليا على بلده الأم تركيا.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير وسط اتهامات لـ جان يامان بالتنكر لأصله، وإنكار فضل الدراما التركية عليه.

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