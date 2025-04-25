عاصي الحلاني يصل لهذا الرقم بـ "الحق علينا"

ميرنا وليد - بيروت - وصل الفنان اللبناني عاصي الحلاني الى الـ 5 مليون و600 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "الحق علينا"، وذلك بعد طرحها منذ 4 أيام تقريبا على قناته الخاصة عبر يوتيوب.



الجدير ذكره ان أغنية "الحق علينا" هي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي سليم عساف، ميكس وماستر عمر حايك، أما الفيديو كليب فقد صور تحت إشراف المخرج أحمد المنجد.

"الحق علينا" هي التعاون الأول الذي يجمع عاصي الحلاني وسليم عساف، من حيث الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، وذلك بعد طول إنتظار.

