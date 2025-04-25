ميرنا وليد - بيروت - صادف يوم أمس عيد زواج الشاعر المصري أمير طعيمة، من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.

وقد نشرت الجديدي، على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أثناء احتفالهما بعيد زواجهما على الشاطئ، وكتبت تعليقاً:"أعشق ذلك اليوم الذي ارتبط فيه اسمي واسمك معًا في عيد زواجنا الأول أرجو من الله أن يديم محبتنا ومودتنا إلى آخر يوم في العمر".

وأرفقت الجديدي الفيديو مع أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعنوان "فستانك الأبيض"، من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، ومن بين كلمات الأغنية:

"فستانك الابيض اللي هياخد منك حتــــه

وعشان اليوم ده رسمت عملت انا مليون خطه

والناس بتغني و الدنيا بتعزف زفة والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفه

والناس بتغني و الدنيا بتعزف زفة والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفه

خطوه ورا خطوه بنمشيها دي اللحظه اللي انا مستنيها"

كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة ويسرا الجديدي يحتفلان بعيد زواجهما بطريقة شديدة الرومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.