عمرو سعد يردّ على انتقادات غناء شقيقه لتترات مسلسلاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ النجم عمرو سعد على الانتقادات التي طاولته مؤخراً بسبب استعانته بشقيقه الفنان أحمد سعد لغناء تترات أعماله الدرامية، وآخرها مسلسل “سيد الناس” الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وخلال ندوة أُقيمت لمناقشة أعماله الفنية، أكد عمرو أن صوت أحمد سعد كان ولا يزال جزءاً من رحلته الفنية، قائلاً: “أحمد سعد كان معبّر عن شخصيات كتير لعبتها من ‘دكان شحاتة’ حتى ‘سيد الناس’، وصوته يزيّن أي عمل فني ويعطيه روح كلها صدق”.

وتابع عمرو حديثه عن علاقته بأخيه قائلاً: “شعوري بالفخر بأحمد سعد واحد، من يوم ما كنت مستنّيه برا غرفة الاختبارات في معهد الموسيقى العربية وأخدته بالحضن لما اتقبل، حتى صدور ألبومه الأخير ‘حبيبنا’… وهو كمان دايماً لما أنجح أو يشوف حاجة ليا ينفعل ويحس بالفرح أكتر مني”.

يُذكر أن عمرو سعد حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل “سيد الناس”، الذي جمعه لأول مرة بالمخرج محمد سامي، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا وجوري بكر، والعمل من تأليف “ورشة قلم” وإخراج محمد سامي.