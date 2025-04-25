أصالة تتسلّم العضوية الشرفية من نقابة الفنانين السوريين.. ورسالة مؤثرة لوطنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة أصالة نصري بإنجاز جديد في مسيرتها الفنية، بعدما حصلت على العضوية الشرفية من نقابة الفنانين السوريين، تقديراً لعطائها الفني الكبير وإسهاماتها المتواصلة في الساحة الغنائية العربية. وعبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، عبّرت أصالة عن بالغ امتنانها لهذه الخطوة التي اعتبرتها بمثابة تكريم لمسيرتها وجذورها الوطنية.

وفي رسالتها المؤثرة، شبّهت أصالة حبها لسوريا بحبها لوالدها الراحل، مؤكدةً: “أتشرّف بهالهديّة الغالية من نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقة لأبي، وبحبه قدّ ما بحبّ أبي، وأخلصت له قدّ ما أخلصت لأبي”. وأضافت موجّهةً الشكر لنقيب الفنانين السوريين مازن الناطور: “شكراً جزيلاً على تقديركم ومحبتكم… ومن كل قلبي بتمنى كون بينكم قريب، كنت بأمسّ الحاجة لشوية فرح، والله أكرمني بفرح كبير”.

كما عبّرت أصالة عن مشاعر الشوق والحنين لوطنها الأم سوريا، موجهةً تحيةً خاصة لشعبها وأهلها، معتبرةً هذا التكريم لحظة مضيئة في حياتها الشخصية والفنية.

ويُذكر أن أصالة، طوال مسيرتها، حرصت على التعبير عن ولائها وانتمائها لسوريا، مما يجعل هذا التكريم محطة استثنائية تُضاف إلى رصيدها من النجاحات والوفاء.