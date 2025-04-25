شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: كنت ناوى أغنى فستانك الأبيض وحسين الجسمى فاجئنى بغنائها والان مع تفاصيل الخبر

وجه المنتج والملحن هشام جمال الشكر إلى كل من شاركه فى الاحتفال بزفافه على الفنانة ليلى أحمد زاهر، والذى أقيم أول أمس الأربعاء بمنطقة هرم سقارة، وفى أول تعليق له بعد الحفل كتب هشام جمال على حسابه بموقع إنستجرام: "أولا إحنا بجد مش لاقيين كلام يوصف إحساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللى كانوا معانا فى أحلى يوم فى حياتنا وفى ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم".

وأضاف هشام جمال: "أنا عايز أبدأ بأغنية فستانك الأبيض اللي بدأنا بيها الفرح، الحقيقة إني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأة لـ ليلى فعلاً وكان المفروض الأول إني أنا اللي هغنيها وأفاجئ ليلى بيها في الفرح، لكن أخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية".

وتابع هشام جمال: "لقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللي خلى الموضوع راح في حتة تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا، شكرا ليك بجد على أحلى هدية لـ ليلى وليا، شكرا للشاعر المحترف وأخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي، أخويا اللي تعبته معايا جدا، مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، وأخيرا شكراً لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمة دي".

وأطلت ليلى أحمد زاهر بإطلالة ملائكية، فى حفل زفافها الذى أقيم فى منطقة هرم سقارة بحضور حشد من نجوم ونجمات الفن، وشهدت بداية الحفل دخول أحمد زاهر وابنته ليلى فى نوبة بكاء أثناء رقصهما سوياً، حيث لم يتمالك الثنائى مشاعرهما فى هذه اللحظات وانهرمت منهما دموع الفرح بهذه المناسبة.

ومن أبرز حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: يسرا، ليلى علوى، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، وعماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق.

كما حضر الحفل أيضاً محمد حماقى، محمد فؤاد، احمد سعد، بوسى، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، أحمد رزق، هاني رمزى، أحمد فهمى، شيكو، حسين فهمى، نبيلة عبيد، هالة سرحان، طارق الجناينبي، مها سليم، أحمد جمال، إنجى علاء، عمرو الليثى، لقاء سويدان، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، وعدد كبير من الفنانين.