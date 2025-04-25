شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فيلم أخرجه على بدرخان بدلاً من يوسف شاهين وفيلم كان بداية حبه للسندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المخرج الكبير على بدرخان بعيد ميلاده اليوم الجمعة، الذى قدم العديد من روائع السينما خلال مشواره السينمائى، وعُرف بدرخان بقدرته على تقديم أفلام تعكس الواقع المصرى بعمق، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وساهم فى تدريب أجيال جديدة من المخرجين من خلال مشاركته فى ورش العمل والندوات.

جمعت علاقة صداقة وعمل بين المخرج على بدرخان والمخرج الراحل يوسف شاهين، حيث كان يوسف شاهين هو مخرج فيلم شفيقة ومتولى واحد من أهم الأفلام السينمائية فى تاريخ السينما المصرية، وذهب بدرخان ليوسف شاهين لمساعدته لأن شاهين كان في فترة نقاهة بعد إجرائه لعملية قلب مفتوح، ووقتها طلب شاهين من بدرخان استكمال الفيلم بعد وضع تعديلات رفضها شاهين في البداية لكنه استجاب له بعد ذلك وأصبح الفيلم من نصيب بدرخان ويحمل بصمته كمخرج.

بمجرد ذكر اسم على بدرخان يتذكر الجميع قصة حبه من السندريلا سعاد حسني، وكشف خلال حوار سابق مع ”الخليج 365” عن بداية هذه القصة، قال: "كنت أعمل كمساعد مخرج لفيلم "نادية" من بطولة سعاد حسنى وإخراج والدى أحمد بدرخان، وقد نشأت قصة الحب بينى وبين سعاد خلال هذا الفيلم، فأتذكر أننا سافرنا لفرنسا بمنطقة جبلية هناك وبها بحيرة وقمنا بتصوير الفيلم هناك وكان من المفترض أن تسبح سعاد فى البحيره خلال مشاهدها فى الفيلم ولكن كانت سعاد لا تجيد السباحة فكنت أنا بمثابة معلم السباحة لها وتوطدت علاقة الحب بيننا.

وأضاف المخرج الكبير على بدرخان، خلال تصوير الفيلم أيضًا تعرض والدى لأزمة قلبية ما منعه من متابعة التصوير خلال الأيام الأخيرة وأسند الأمر لحلمى رفله ، وقد أنتابنى الشعور بالقلق والتوتر لأننى أردت أن يخرج الفيلم كما أراد والدى دون تغير شيء وظللت متمسك برؤيته لآخر لحظة.