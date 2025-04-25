مفاجأة في قرار اتحاد النقابات بشأن محمد رمضان بعد حفله في أميركا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر سيد محمود، المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، بياناً رسمياً أكد فيه أن الفنان محمد رمضان لن يخضع لأي تحقيق بشأن ملابسه الجريئة في حفله الأخير بالولايات المتحدة، وذلك بعد تقديمه اعتذاراً علنياً إلى الجمهور.

وأوضح البيان أن قرار الإعفاء من التحقيق جاء بناءً على سياسة الاتحاد التي تأخذ بعين الاعتبار الاعتذار العلني للفنانين في حال وقوع تجاوزات، مؤكداً أن رمضان عبّر عن ندمه واحترامه للجمهور المصري.

وكان محمد رمضان قد أثار جدلاً واسعاً عقب مشاركته في مهرجان “كوتشيلا” في أميركا، حيث ظهر بإطلالة اعتُبرت من قبل كثيرين غير لائقة وتتعارض مع العادات والتقاليد المصرية. وقد تعرّض لانتقادات حادّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بالإساءة لصورة الفنان المصري.

وفي ردّه على الجدل، نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، قال فيه: “جمهوري عارف إني عمري ما لبست لبس واحدة ست، لا في التمثيل ولا في الحقيقة، مع كامل احترامي لأي فنان بيعمل ده… دي حرية شخصية، لكن أنا موقفي معروف وثابت من البداية”.