جامعة كورنيل تلغي حفل كهلاني آشلي بسبب دعمها لفلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت جامعة كورنيل الأمريكية إلغاء الحفل الموسيقي الذي كانت من المقرر أن تحييه المغنية الأمريكية كهلاني آشلي في السابع من مايو المقبل، وذلك على خلفية مواقفها الداعمة لفلسطين وانتقاداتها العلنية لإسرائيل.

وجاء القرار في رسالة رسمية وجهها رئيس الجامعة مايكل كوتليكوف عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أشار فيها إلى أن إلغاء الحفل جاء نتيجة “ردود أفعال عنيفة وغضب واسع بسبب مواقف المغنية من إسرائيل”، وفق تعبيره.

وزعم كوتليكوف أن كهلاني عبّرت عن “مواقف معادية للسامية ولإسرائيل” من خلال عروضها ومحتواها على منصات التواصل الاجتماعي، ما اعتبره سبباً كافياً لإلغاء مشاركتها في الفعالية الفنية التي كانت مخصصة للاحتفال بنهاية العام الدراسي.

وتُعرف كهلاني آشلي بمواقفها العلنية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وسبق أن عبّرت في عدة مناسبات عن دعمها لغزة ورفضها للعدوان الإسرائيلي، لتنضم بذلك إلى قائمة من الفنانين العالميين الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين، وسط دعم أمريكي واسع لإسرائيل.