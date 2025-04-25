شيرين عبد الوهاب تكشف مسلسلاتها المفضلة في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن الأعمال الدرامية التي نالت إعجابها في موسم رمضان 2025، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على انتهاء الموسم. وفي منشور عبر حسابها على “إنستغرام”، عبّرت شيرين عن سعادتها بالمستوى الفني الذي شهدته دراما رمضان هذا العام، موجهة الشكر للقائمين على ثلاثة مسلسلات تابعتهم باهتمام.

وقالت شيرين: “انبسطت جداً من اللي شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة، حابة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل “إخواتي”، وبالأخص السيناريست مهاب طارق والمخرج محمد شاكر خضير اللي دايمًا بيحط بصمته بحب وإبداع.”

كما أثنت على مسلسل “منتهي الصلاحية” بطولة محمد فراج، ووصفت رسالته بالـ”عميقة والمؤثرة”، مشيرة إلى أنه لامسها بشكل خاص، بالإضافة إلى إشادتها بمسلسل “80 باكو” الذي وصفته بالعمل الذي “فرح قلبها ببساطته وضحكته الصادقة من القلب.”

وشهد مسلسل “إخواتي” حضوراً فنياً مميزاً لأغاني شيرين عبد الوهاب، حيث استعان صناع العمل بعدد من أغانيها في مشاهد مؤثرة، مثل “كلام عنيه”، “الوتر الحساس”، و”يا بياعين الصبر”. وتُعرف شيرين بعلاقة مهنية قوية مع مخرج العمل محمد شاكر خضير، الذي تعاون معها سابقاً في مسلسل “طريقي” عام 2015، وهو العمل الدرامي الوحيد في مسيرتها.

على صعيد آخر، كانت شيرين قد انتصرت مؤخراً في قضيتها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، إذ أعلن محاميها ياسر قنطوش في مارس الماضي عن صدور حكم قضائي نهائي لصالحها من محكمة القاهرة الاقتصادية، يقضي بانتهاء عقدها مع الشركة وإلزامها بدفع تعويض قيمته مليوني جنيه، بعد حذف أغانيها من المنصات بشكل غير قانوني.