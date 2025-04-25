ابن رامي صبري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ووالدته تطلب الدعاء له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيري عادل، زوجة النجم رامي صبري، عن تعرض نجلهما لوعكة صحية مفاجئة، داعية الجمهور إلى التضرّع لله والدعاء بالشفاء العاجل له. وكتبت شيري عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “حبيبي يا ابني يا رب تطلع بألف سلامة، اللّهم إني أستودعك ابني فهو قرّة عيني…”.

وفي تصريح لاحق، طمأنت شيري الجمهور على حالة نجلها الصحية، مشيرةً إلى أن الوعكة كانت بسيطة وسببها خروج مسمار من قدمه، وأضافت: “الحمد لله هو بخير وعدّت الأزمة على خير”.

يُذكر أن هذه المحنة تأتي بعد أيام قليلة من وفاة والدة شيري عادل، حيث أُقيم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، محمد سامي، مي عمر، صابرين، مي كساب، ومحسن جابر، إضافة إلى تامر حسني، مصطفى قمر، أحمد زاهر، تامر حسين، شذى، وأصالة وزوجها فائق حسن، الذين حرصوا على تقديم الدعم والمواساة لرامي وزوجته في مصابهما الأليم.