وشم يحمل رسالة.. ابنة أنجلينا جولي توثّق ارتباطها بوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت شيلوه جولي، ابنة النجمة العالمية أنجلينا جولي، اهتمام وسائل الإعلام ومتابعيها بعد ظهورها بوشم جديد غامض على يدها، في خطوة فسّرها البعض على أنها تكريس للارتباط العميق بوالدتها، خاصة بعد إسقاطها رسمياً اسم والدها براد بيت من اسمها العائلي.

وكشفت مجلة HELLO! عن رأي المدربة الروحية تامي آدامز، المعروفة بلقب “شامان هدف الحياة”، حول وشم شيلوه، معتبرةً إياه رمزاً روحياً يعكس علاقة توأم الروح بين شيلوه ووالدتها. وأوضحت أن الوشم يجسّد برج الجوزاء، الذي تنتمي إليه كل من شيلوه وأنجلينا، وقالت: “هاتان المرأتان تشتركان في الطاقة ذاتها، من القوة والذكاء وحتى التناقض بين النشاط والكسل… وبينهما اتصال روحي فريد”.

وأكدت آدامز أن شيلوه لا تسعى فقط للسير على خُطى والدتها في عالم الفن، بل تحلم بتحقيق هدف أسمى في الحياة، يتمثل في دعم الأطفال الأيتام حول العالم، وهو ما يعكس التزام أنجلينا جولي الإنساني الذي لطالما تميّزت به.

وفي تطور لافت، كانت شيلوه قد تقدمت في مايو 2024، في يوم عيد ميلادها الـ18، بطلب رسمي لتغيير اسمها، واستبعاد اسم والدها براد بيت، لتصبح قانونياً “شيلوه جولي”. وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد سنوات من التوتر الأسري والخلافات بين أنجلينا وبراد، حيث كانت شيلوه قد منعت سابقاً من الإدلاء بشهادتها في قضية الطلاق، حين كانت تبلغ 14 عاماً فقط.

ويُذكر أن شيلوه هي واحدة من ستة أبناء لأنجلينا جولي، من بينهم أطفال بالتبني من مختلف دول العالم، في إطار التزام جولي المستمر بقضايا الطفولة والعمل الإنساني.