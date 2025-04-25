براءة هالة صدقي من الشهادة الزور.. وتعليق ناري بعد الحكم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة هالة صدقي حصولها على البراءة من تهمة الشهادة الزور، في القضية التي رفعتها ضدها الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. ونشرت صدقي عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة من خبر البراءة، وأرفقتها بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها الغامرة، قائلةً: “شكراً للمستشار شريف حافظ على جهوده، ولسه ولسه ولسه… عمري ما قلت غير كلمة حق، وعمري ما قلت إلا الحقيقة… ولا فيه حاجة في الدنيا تخوّفني إلا ضميري قدّام ربنا”.

تعود تفاصيل القضية إلى شهادة أدلت بها هالة صدقي في صالح المخرج عمر زهران، في القضية التي اتُّهم فيها بسرقة مجوهرات تعود لشاليمار شربتلي. واعتبرت الأخيرة أن الشهادة جاءت على حسابها، وقدّمت بلاغاً يتهم صدقي بالشهادة الزور، وهو ما دفع أيضاً زوجها المخرج خالد يوسف إلى اتهامها بالقذف.

وخلال التحقيقات، نفت هالة صدقي جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن حديثها استند إلى رواية نقلها لها أحد أصدقاء شاليمار المقربين، قال لها إن خالد يوسف هو من سرق المجوهرات.

ودفع محامي صدقي أمام المحكمة بانتفاء أركان الجريمة، موضحاً أن شهادة موكلته لم تكن حاسمة أو مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة، كما أن المحكمة لم تبنِ حكمها في القضية الأصلية على شهادتها. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة هالة صدقي.