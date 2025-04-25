غولدن غلوب 2026 تُحدد موعدها.. ونيكي غليسر تعود لتقديم الحفل من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة حفل جوائز غولدن غلوب عن موعد النسخة القادمة من الحفل المنتظر عالمياً، حيث تقرر إقامة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2026 في 11 يناير المقبل، وذلك وفق ما نُشر عبر الحساب الرسمي للحفل على “إنستغرام”، إلى جانب الإعلان عن عودة النجمة الكوميدية نيكي غليسر لتقديم الحفل للعام الثاني على التوالي.

ويُعد ظهور غليسر للمرة الثانية كمقدمة للحفل تأكيداً على نجاحها في النسخة السابقة من الحفل الذي أُقيم في يناير 2025، والتي شهدت ليلة ساحرة في هوليوود جمعت كبار نجوم السينما والتلفزيون، وسط منافسة محتدمة على الجوائز الأهم في عالم الترفيه.

وقد شهد حفل غولدن غلوب 2025 تنافساً قوياً في 27 فئة شملت أبرز الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، حيث لمع اسم فيلم The Brutalist بفوزه بجائزة أفضل فيلم درامي وأفضل إخراج وأفضل ممثل، فيما خطف مسلسل Shōgun الأضواء في فئة الدراما التلفزيونية بإنتاجه المتميز وقصته المستوحاة من الثقافة الآسيوية.

أما المفاجأة الأبرز، فكانت من نصيب فيلم إيميليا بيريز، الذي تألق في فئة الأفلام الأجنبية والغنائية، وكان من أبرز النجوم المتوجين فيه الفنانة زوي سالدانا.

ومع تحديد موعد النسخة المقبلة، يتصاعد الحماس لمعرفة أبرز الترشيحات والأعمال التي ستنافس بقوة في غولدن غلوب 2026، والذي يُعد مؤشراً مهماً لمسار الجوائز الكبرى وفي مقدمتها الأوسكار.