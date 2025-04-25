هنا الزاهد ضيفة شرف “المشروع X”.. زوجة كريم عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار ظهور النجمة هنا الزاهد في البرومو الرسمي لفيلم “المشروع X” جدلاً بين جمهورها، إذ اعتقد البعض أنها تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب النجم كريم عبد العزيز، قبل أن يتضح أنها تظهر في مشهدين فقط كضيفة شرف، حيث تجسد شخصية زوجته ضمن أحداث العمل.

ويُعد الفيلم، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو المقبل بالتزامن مع موسم عيد الأضحى 2025، التعاون الثاني بين هنا الزاهد وكريم عبد العزيز، بعد مسرحية “الباشا” التي قدّماها سوياً في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية نهاية ديسمبر الماضي.

المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد. الفيلم من إخراج بيتر ميمي، الذي شارك أيضاً في كتابة القصة مع أحمد حسني، ومن إنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، مع لمحات من الأكشن، حول يوسف الجمال، عالم المصريات، الذي ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية وصولاً إلى البحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية مثيرة تتعلق بسر بناء الهرم الأكبر.

من جهة أخرى، تخوض هنا الزاهد موسم عيد الأضحى السينمائي أيضاً من خلال فيلم “ريستارت” إلى جانب النجم تامر حسني، في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم “بحبك”. ومن المقرر طرح الفيلم في 29 مايو الجاري.

ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور، وتوانا الجوهري. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول محمد، فني هواتف بسيط، يسعى للزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، فيلجآن إلى الشهرة عبر الإنترنت بمساعدة وكيل رقمي يُدعى “الجوكر”، في رحلة يتخللها النجاح والصراع بين الشهرة والقيم العائلية.