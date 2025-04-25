غادة عبد الرازق تحتفل مع جمهورها بعد تصدّر “شباب امرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورة بوستر صمّمه جمهورها، مستوحى من فيلم “شباب امرأة” الشهير، حيث تم استبدال صورة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بوجه غادة، احتفالاً بنجاح مسلسل “شباب امرأة” الذي يُعد اقتباساً درامياً عن الفيلم ذاته.

وفي تعليقها على البوستر، وجّهت غادة رسالة شكر وامتنان لجمهورها، معبّرة عن فخرها الكبير بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفته بالشرف الكبير لها ولفريق العمل كاملاً، قائلةً: “شرف كبير لي ولكل فريق العمل، أن نقدّم عملاً من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. والحمد لله كنا على قدر المسؤولية، سواء اتفق معنا الجمهور أو اختلف، فنحن نحترم كل الآراء”.

وأضافت: “استمتعنا جميعاً في هذا العمل، ونتمنى أن نكون عند حُسن ظن جمهورنا في الأعمال المقبلة، والأهم عندي أنني أحترم جمهوري العظيم والعزيز”.

المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب أمين يوسف غراب، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد الملك، فيما تولّى الإخراج أحمد حسن. ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم محمد محمود، أحمد فتحي، جوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، طارق النهري، عمرو وهبة، داليا شوقي، ومحمود حافظ.