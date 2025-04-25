لبلبة تُكرَّم بجائزة “إيزيس للإنجاز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة “مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة” عن تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة في افتتاح دورته التاسعة، التي تُقام من 2 إلى 7 أيار (مايو) المقبل، بمنحها جائزة “إيزيس للإنجاز”، تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالتميز والعطاء.

وأشادت إدارة المهرجان بثراء مشوار لبلبة الفني، الذي بدأ منذ طفولتها على الشاشة الفضية، حين ظهرت لأول مرة وهي في الخامسة من عمرها. وقدّمت خلال مسيرتها 94 فيلماً تنوّعت بين الكوميديا والدراما، وتعاونت مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي، يوسف شاهين، عاطف الطيب، ومحمد عبدالعزيز، كما وقفت أمام نجوم كبار أمثال عمر الشريف، عادل إمام، أحمد زكي، ونور الشريف.

وبرزت في أفلام مهمة مثل “ليلة ساخنة”، “ضد الحكومة”، “الآخر”، “إسكندرية نيويورك”، و”جنة الشياطين”، إلى جانب نجاحاتها في الكوميديا من خلال أفلام مثل “عصابة حمادة وتوتو” و”احترس من الخط”.

وذكّرت إدارة المهرجان بأن لبلبة نالت جائزة أفضل ممثلة مرتين عن فيلم “ليلة ساخنة” عام 1996، من “بينالي السينما العربية” في باريس و”مهرجان كيب تاون” في جنوب أفريقيا، إضافة إلى جوائز أخرى عن فيلم “جنة الشياطين”. كما شاركت في عضوية لجان تحكيم 16 مهرجاناً دولياً و11 مهرجاناً عربياً.