كيف أصبح البابا فرانسيس رمزاً للموضة بشكل غير متوقع

ميرنا وليد - بيروت - قد لا تكون الموضة أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في الإرث البابوي، لكن البابا فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين، كان يتمتع بذوقٍ فريدٍ في الأناقة حيث ركز على رداءه الكريمي البسيط وحذائه الجلدي الأسود العملي.



أُشير إلى اختيار فرانسيس للأحذية لأول مرة، بعد 24 ساعة فقط من انتخابه عام 2013، من قِبل صحيفة نيويورك تايمز، التي أشارت إلى أنه "غيّر طابع البابوية بشكلٍ جذري" بحذائه الأسود - الذي يُقال إنه صنعه صديقٌ له في بوينس آيرس، مسقط رأسه - وساعة يد عادية. وسرعان ما أصبح معروفًا بملابسه البسيطة وغير المزخرفة في كثير من الأحيان، على النقيض من سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي اختار الصلبان الصدرية المرصعة بالأحجار الكريمة، والأحذية الحمراء الزاهية المصممة، والإكسسوارات القديمة - من بينها قبعة الكامورو التقليدية المصنوعة من المخمل والفرو.

سرعان ما تلا ذلك إشادات بأسلوب فرانسيس: فقد أعلنت مجلة "ذا كت" فرانسيس "البابا النموذجي" في العالم لأسلوبه "البسيط وغير المُكلف" في اختيار ملابسه. كما أصبح أول بابا يظهر على غلاف مجلة رولينج ستون، ولقبته مجلة إسكواير بلقب "الرجل الأكثر أناقة" لعام 2013.