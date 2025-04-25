ميرنا وليد - بيروت - انطلقت النسخة الثانية من The Beauty and Wellbeing Forum منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية لعام 2025 في "سيسايد أرينا" على الواجهة البحرية لبيروت، وذلك برعاية وزارتي الإعلام والاقتصاد والتجارة.

وحضر المناسبة سفيرة المنتدى للعام 2025، الممثلة دانييلا رحمة، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الأب جان العلم، محافظ بيروت مروان عبود.

موقع "الفن" تواجد في المنتدى وقد أجرينا لقاء مع الممثلة دانييلا رحمة تحدثنا فيه عن المناسبة ومواضيع فنية، الى جانب لقائنا ايضا مع مؤسسة منتدى الجمال والصحة النفسية هنادي داغر.

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة وردّة فعلها على انتشار هذا الفيديو مع زوجها ناصيف زيتون وهنادي داغر تُصرّح للفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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