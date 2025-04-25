آمال ماهر تحيي حفلاً في دبي توجه تحية لـ نيكول سابا عن المسرح - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية آمال ماهر، مساء أمس الخميس، حفلًا مميزًا على مسرح دبي أوبرا، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، من أبرزهم الفنانة نيكول سابا وزوجها الممثل يوسف الخال.

ووجهت آمال تحية لزميلتها على المسرح بلفتة جميلة جداً.

وقدّمت آمال ماهر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماسة، ورددوها بصوت واحد، وسط تصفيق حار وهتافات الإعجاب، ومن أبرزها أغنية "في إيه بينك وبينها". كما قدّمت مجموعة من روائع الطرب العربي، منها أغنية "أكذب عليك" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، في لمسة وفاء للزمن الجميل.

من جهتها عبرت نيكول عن محبتها لآمال : ليلة من التألق والابداع مع ملكة الغناء العربي امال ماهر ابدعتي يا حبيبتي وفرّحتينا