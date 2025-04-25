عائلة الأمير النائم تحتفل بعيد ميلاده الـ 36 وكلمات عمته مؤثرة جداً

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت منذ أيام عائلة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال بعيد ميلاده الـ 36 وتفاعل المتابعون مع الخبر بشكل كبير بعدما نشرت عمته الأميرة ريما صوراً له من طفولته.
وكتبت كلمات مؤثرة: "حبيبي الوليد بن خالد واحد وعشرون عامًا وأنت دائمًا حاضر في قلوبنا ، وفي قلوب أحبابك بدعواتنا . اللهم اشفِ عبدك الوليد ؛ فلا يعلم بضعفه إلَّا أنت يارب السماوات والأرض".
يذكر أن "الأمير النائم" تعرض لحادث مروري مؤسف عام 2005 خلال دراسته في لندن بالكلية العسكرية. على أثر الحادث دخل في غيبوبة وإختلفت التشخيصات الطبية لحالته وتمت دعوة وفد طبي مكوّن من 3 أطباء أميركيين وآخر إسباني لمحاولة إيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة. والده الأمير خالد بن طلال وعائلته لم يفقدوا الأمل بعودته إلى الحياة مرة أخرى.
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