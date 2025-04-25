الصور الرسمية من زفاف كريستين ستيوارت من ديلان ماير وقبلات حميمة!

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام من عقد زواجهما يوم الأحد 20 نيسان/ أبريل، نشرت الكاتبة ديلان ماير صورتين من حفل زفافها الحميم على الممثلة الاميركية كريستين ستوارت في منشور رومانسي على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ماير في الصورتين وهي تلف ذراعيها حول ستيوارت بينما يتبادلان النظرات والقبلات. أبرزت الصورة إطلالة ماير في حفل زفافهما: فستان قصير أبيض عاجي اللون يتكون من بلوزة شفافة وتنورة من الساتان. اما ستيوارت اضافت لمسةً لونيةً بارتداء تنورة قصيرة رمادية وبلوزة تحتها قميص أبيض. تركت شعرها منسدلاً ونسّقت الإطلالة مع حذاء أسود مطابق لحذاء ماير.