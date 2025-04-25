منّة شلبي تفوز بجائزة جديدة… اقرأ التفاصيل

أحرزت الممثّلة المصريّة، منّة شلبي جائزة أفضل ممثّلة “دور أوّل” عن دورها في فيلم “الهوى سلطان”، ضمن فعاليّات الدّورة الـحادية والخمسين في مهرجان جمعية الفيلم السّنويّ للسّينما المصريّة الّتي أقيمت خلال الفترة الممتدّة من الخامس إلى الثّاني عشر من شهر أبريل الجاري، تحت شعار “سينما مصريّة.. مصريّة”.

بهذه المناسبة، عبّرت منّة شلبي، عن سعادتها الكبيرة بهذا التّكريم من خلال منشور عبر إنستغرام، إذ نشرت صورة لشهادة التّقدير الّتي حصلت عليها وعلّقتك “جائزة غالية جدًّ على قلبي.. شكرًا جمعيّة الفيلم”.

يُذكر أنّ فيلم “الهوى سلطان”، كان من أبرز الأعمال السّينمائيّة لعام ٢٠٢٤، وحظي بإشادة واسعة من الجمهور والنّقّاد وحقّق إيرادات ضخمة في شبّاك التّذاكر.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الفيلم من بطولة منّة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر وغيرهم ووقّعته المخرجة هبة يُسري.