ليوناردو دي كابريو يخسر أمواله ويخشى فقدان صديقته… هذه هي القصّة كاملة

لا يكتفي ليوناردو دي كابريو بسرقة عناوين الصّحف بفضل أدائه الرّائع وأفلامه الرّائجة. ومع ذلك، فهو يفعل ذلك أيضًا بعلاقاته، وهذه المرّة ليس الأمر استثناءً.

جنبًا إلى جنب مع فيتوريا سيريتي، أظهر الممثّل البالغ من العمر خمسين عامًا نفسه في حالة من الحبّ والسّعادة. ومع ذلك، لا ترغب فيتوريا في أن تُعامل كـ”حبيبة” لـ ليوناردو: “بمجرّد أن تدخلي في علاقة مع شخص لديه متابعون أكثر منك، تصبحين “حبيبته” أو “حبيبها”، في الواقع. وهذا قد يكون مزعجًا للغاية”، هذا ما قالته الشّابة البالغة من العمر ستّة وعشرين عامًا لمجلّة فوج الفرنسيّة.

فجأة، يتحدّث النّاس عنكِ كحبيبة فلان، أو حبيبة فلان السّابقة. لذا ليس من المستحبّ أن تعتقدي أنكِ لا تستطيعين حبّ من تريدين بسبب التّصنيفات الّتي يضعونها عليكِ، وتوقّفت عن الحديث.

دقّ هذا الأمر ناقوس الخطر في حياة دي كابريو، وقال مصدر لموقع “رادار أونلاين” إن الممثّل يقاتل من أجل منع فيتوريا من التّخلّي عن العلاقة وقد اتّخذ خطوات كبيرة: “إنّه يحاول أن يبدو أكثر أناقة وأصغر سنًّا لإثارة إعجابها”، كما أوضح المصدر.

لقد صبغ شعره وحاجبَيه، وحتّى أنّه أجرى تعديلًا على لحيته لإرضائها. لأوّل مرّة، يشعر بالقلق من أنّها ستتركه، وهو غير مستعدّ لذلك.

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على صعيد آخر، أسس ليوناردو وسائق فيراري لويس هاميلتون شركة “Naet Burger” معًا في عام ٢٠١٩ للدّفع نحو خيار خالٍ من اللحوم. ومع ذلك، وكما ذكرت صحيفة The Sun، فقد اضطرّت سلسلة مطاعم البرجر النباتيّة هذه إلى إغلاق أبوابها بعد ستّ سنوات في المملكة المتّحدة بسبب الصعوبات الماليّة.

بعد هذه الضّربة، يحاول نجم فيلم “تيتانيك” النّجاة من الغرق والطّفو بمساعدة فيتوريا.