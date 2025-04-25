منع ظهور التّركي جان يامان بعد تصريحه المثير للجدل ضدّ بلده

بشكل مفاجئ حذفت منصّة Gain التّركيّة في السّاعات الماضية مسلسل “El Turco”، أو “التّركيّ” وهو من بطولة الممثّل التّركي جان يامان، وذلك بعد التّصريحات الّتي أدلى بها الأخير خلال مقابلة سابقة حين قام بتفضيل إيطاليا على بلده تركيا.

مسلسل “التّركيّ”، هو عبارة عن ستّ حلقات تمّ تصويرها باللغة الإنجليزيّة في دولة المجر. يتحدّث المسلسل عن القبطان الجديدي Hasan Balaban الذي يلقّب بـ “El Turco”وبدأ عرض العمل في تركيا عبر منصّة “Gain”وفي البرازيل عبر “Globoplay” وفي روسيا عبر “Ivi” وفي إيطاليا عبر “Mediaset Infinity” وسيتِم بثّ المسلسل عالميًّا في الوقت نفسه، عبر مختلف المنصّات الرّقميّة، في جميع أنحاء العالم

المسلسل من إخراج أولوتش بايراقدار الذي كتب مسلسلات (إيزل- في الدّاخل- الإصطدام) وكتابة كرم ديرين الذي كتب مسلسلَي (إيزل- عشرون دقيقة) ويتحدّث عن تاريخ تركيا، وعن تأثير الدّولة العثمانيّة في أوروبا. والمسلسل من إنتاج شركة القمر.

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وقد رفعت الكاتبة إيجه يورانتش (من اعمالها العشق الممنوع) الصّوت بعد وقف عرض المسلسل وقالت: “لقد ألغيت اشتراكي في GAlN للتوّ! وأقول لهم عيب! تحذفون المسلسل من المنصّة بسبب مقابلة ممثل؟ هذا ظلم كبير للمئات من المحليّين والأجانب الّذين عملوا على هذا المسلسل. هذا عيب كبير”.

وكان جان يامان قد تعرّض لهجوم واسع بعد تفضيل إيطاليا على تركيا وذلك قبل عدّة أسابيع. لقراءة التفاصيل: التركي جان يامان يتعرّض لهجوم واسع بعد تصريح ضد بلده