شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ال باتشينو الـ85.. ما يجب معرفته عن أيقونة هوليود من ثروته لجوائزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع عيد ميلاد أحد أهم نجوم هوليود ال باتشينو، الذى يتم عامه الخامس والثمانين اليوم، حيث حفر اسمه بأحرف من الذهب طوال مسيرته الفنية المميزة الذي طالما أبدع فيها بأهم الأدوار منذ بزوغ نجمه في سبعينيات القرن الماضى، وحتى الآن، حيث تمكن ابن صقلية من تجسيد مختلف ألوان الأدوار بموهبة فريدة نال عليها استحسان الجمهور وعشق نجوم السينما قبل الجمهور العادي ممن يعتبرونه مدرسة مختلفة فى التمثيل مما جعلنا نتعرض لعدة معلومات عنه في عيد ميلاده.

اسمه الكامل هو ألفريدو جيمس باتشينو.

وُلد الممثل الشهير في عام 1940 في مدينة نيويورك لأبويين هاجرا لأمريكا من إيطاليا وتحديداً من صقلية.

ترك باتشينو الدراسة بعمر السابعة عشرة.

فاز عام 1993 بجائزة الأوسكار لدوره في فلم Scent of a Woman.

معجبٌ كبير بشكسبير وبالأوبرا.

لم يتزوج آل باتشينو مطلقًا ولكن له ابناء من علاقات لم تنتهي للزواج الرسمي.

ثروته اقتربت من 150 مليون دولار.

لم يتمكن من إمساك غضبه، مثلما ظهر في بداياته حينما امتنع عن حضور حفل الأوسكار رغم ترشيحه كأفضل ممثل مساعد عن دوره في "الأب الروحي"، وذلك بحجة عدم ترشيحه عن الدور الرئيسي.