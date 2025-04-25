شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الرابع بين أمير عيد ومحمد ناير فى فيلم "أحلام سلطان المنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الثنائى النجم أمير عيد والسيناريست محمد ناير، أعمالا ناجحة معا فى عالم الدراما ويعودا من جديد بفيلم "أحلام سلطان المنسى"، الذى يتم تصويره حاليا، وهو التعاون الرابع بين أمير عيد مع محمد ناير، حيث قدما معا مسلسل ريفو بجزأيه ثم مسلسل دواعى السفر، وكانت التجربة الإخراجية الأولى لمحمد ناير فى عالم الإخراج ومؤلف المسلسل أيضًا، وقد حقق ناير وأمير عيد نجاحًا كبيرًا بمسلسل ريفو في الجزئين ثم بمسلسل دواعى السفر.

ويشارك في الفيلم كل من النجم باسم سمرة والنجم الفلسطينى كامل الباشا والفنان أحمد عصام السيد فى الفيلم الجديد "أحلام سلطان المنسى" للنجم أمير عيد، وسيشهد الفيلم على العديد من المفاجآت سوف يتم الكشف عنها لاحقا ومنها مشاركة فنانة عالمية فى الفيلم سيعلن عن اسمها الفترة المقبلة.

كما تم الانتهاء من تصوير أول أسبوع من الفيلم، وتم تصوير أول مشاهد الفيلم يوم 27 فبراير الماضى.

الجزء الأول من مسلسل ريفو عرض فى يونيو 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وعرض الجزء الثانى من مسلسل ريفو 2، يونيو 2023 حصريا عبر منصة watch it، ومسلسل دواعي السفر عرض على منصة WATCH IT الأصلية، فى شهر مايو الماضى وهو من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وجلا هشام وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.