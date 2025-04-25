شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: أرفض خوض تجارب زوجية فاشلة أو مؤقتة وأحب الزوج يكون صديقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها تحب الزوج يكون صديق لها قبل ما يكون زوج ويكون ناضجا فى تفكيره، مؤكدة أن هذه الصفات ليست سهلة فى الوقت الحالى.

وأضافت ريم مصطفى، خلال حوارها ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، أنها لا تحب خوض تجارب فاشلة أو مؤقتة، قائلة: "أنا شايفة أني محققة لنفسي حياة تخليني عايشة مرتاحة وأنا شخصية عنيدة ومتمسكة برأي وواثقة في نفسي جدا ومخلصة ومتقلبة المزاج وفي اليوم الواحد أمر بكذا مزاج"، ومزحت قائلة: "بشعر بمتعة لما أخد حقي بإيدي".

وعبرت ريم مصطفى، عن فخرها بالمشاركة في الفيلم التسجيلي "نقطة تلاقي"، قائلة: "الفيلم من إخراج المخرج الكبير وحيد حامد ووقت تصوير الفيلم قالي مفيش سيناريو هنمشي عليه وهتبقى ناس طبيعية وقعدت مع عائلة نوبية بجد وقضيت معاهم يوم من امتع الايام، ولحد دلوقتي بتأثر من الفيلم ده لما أشوفه".