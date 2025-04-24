شيرين عبد الوهاب تشيد بهذه المسلسلات في رمضان 2025

شيرين تكشف عن أفضل مسلسلات رمضان 2025

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اغاني شيرين عبد الوهاب تزين مشاهد مسلسل "إخواتي"

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اسدال الستار على قضية شيرين مع روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 11:59 مساءً - كشفت الفنانةعنالتي حرصت على مشاهدتها في، وذلك بعد 3 أسابيع من انتهاء الموسم الذي شهد عرض العديد من الأعمال الدرامية الجديدة والمتنوعة، حيث أشادت شيرين بـ 3 مسلسلات شاهدتهم موجهة الشكر للقائمين على هذه الأعمال.وكتبت شيرين عبد الوهاب في منشور على حسابها بموقع انستغرام:"حبايبي الغاليين، بجد انبسطت جدا من اللي شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة،حابّة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل "إ" وبالأخص السيناريست الأستاذوالمخرج الكبير ماللي دايما بيحط بصمته بحب وإبداع".يمكنكِ قراءة.. سنة أولى بطولة لـ مينا مسعود وكزبرة وويجز في السينما المصريةكما أشادتبمسلسلين آخرين هما "" بطولة محمد فراج و"" بطولة هدى المفتي، حيث كتبت:"كمان شكر كبير لمسلسل "" على الجمال والإبداع والرسالة العميقة اللي لمستني جداً، وماقدرش أنسى مسلسل "80 باكو" اللي فعلاً فرح قلبي ببساطته وضحكته اللي من القلب"،يذكر أن صناع مسلسل "" استعانوا بأكثر من أغنية للفنانةخلال مشاهد العمل، ومن هذه الأغاني "كلام عنيه" و"الوتر الحساس" و"يا بياعين الصبر"، ويأتي ذلك في ظل وجود صداقة تربط مخرج العمل محمد شاكر خضير بشيرين عبد الوهاب، بعدما تعاون معها في العمل الدرامي الوحيد الذي قدمته في مسيرتها وهو مسلسل "طريقي" وتم عرضه عام 2015.إقرئيس أيضاً.. أنجلينا جولي من أبرزهن .. نجمات هوليوود عملن بالإخراج السينمائييُذكر أن محامي الفنانةياسر قنطوش قد أعلن في مارس الماضي عن انتصار الأخيرة في قضيتها ضد شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد عدة سنوات من الصراع بينهما، وغلق الأغاني التي تطرحهابسبب حقوق الملكية.وكان قد نشر المحامي ياسر قنطوش بياناً عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"؛ كشف من خلاله وجود حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، هذا إلى جانب إلزام الشركة بدفع مبلغ مليونيْ جنيهٍ للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابتها بسبب حذف الأغاني.وجاء نص البيان الذي نشره "قنطوش" كالتالي: "العقد انتهى... حكم قضائي نهائي لصالح الفنانةصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بانتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبد الوهاب".وأضاف البيان: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليوني جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني؛ لأن العقد قد انتهى بموجب الحكم السابق نشره".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».