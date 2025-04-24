شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم حسن الرداد عن مسلسل عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

كرّم ”الخليج 365” النجم حسن الرداد بعد النجاح الذى حققه مؤخراً بمسلسل "عقبال عندكوا" الذى عرض في شهر رمضان المنقضي وشاركته في بطولته زوجته النجمة إيمي سمير غانم، وذلك بحضور الكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والتي منحته درع الموقع إلى جانب تواجد الزملاء في قسم الفن والثقافة.

وتحدث النجم حسن الرداد خلال الندوة عن أسباب حماسه للمشاركة بمسلسل عقبال عندكوا، وعن التعاون المثمر بينه وبين زوجته النجمة إيمي سمير غانم، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في تقديم 7 شخصيات متصلة منفصلة داخل هذا العمل.

وكشف الفنان حسن الرداد عن الأعمال التى يعتز بها في مسيرته الفنية والأعمال التي شكلت نقطة تحول فى مشواره سواء في السينما أو الدراما، كما كشف عن أعماله الجديد المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض، بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نماذج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وإيمى سمير غانم كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.



الفنان حسن الرداد



النجم حسن الرداديقوم بتقطيع تورتة نجاح مسلسل عقبال عندكوا



الخليج 365 يحتفل بمسلسل عقبال عندكوا للنجم حسن الرداد



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 تكرم حسن الرداد