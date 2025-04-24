شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تنضم لـ"الملك وأنا" وعرضها فى عيد الأضحى على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة لقاء الخميسي إلى فريق عمل مسرحية "الملك وأنا" وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وإخراج محسن رزق، والتي من المقرر عرضها فى عيد الأضحى المقبل على خشبة مسرح البالون.

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن موعد افتتاح مسرحية "الملك وأنا" سيكون فى موسم عيد الأضحى 2025.

وأكد "عبد المنعم" أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون "الملك وأنا" بداية جديدة في عالم الإبهار الاستعراضي بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض المسرحي "الملك وأنا" بطولة الفنانة لقاء الخميسي، دكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد وكوكبة أخرى من الفنانين، بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون أبناء الملك وهي من إخراج محسن رزق.



انضمام لقاء الخميسي لمسرحية الملك وأنا



لقاء الخميسي



لقاء الخميسي وتامر عبد المنعم والمخرج محسن رزق والفنان طارق مرسي



لقاء الخميسي وتامر عبد المنعم