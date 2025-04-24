هيدي كرم بإطلالة صيفية لافتة.. هكذا ظهرت

نشاط هيدي كرم الدائم على السوشيال ميديا

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موقف ابن هيدي كرم مع ارتباطها مجدداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 10:24 مساءً - خطفت الفنانةالأنظار خلال الساعات الماضية، وذلك بأحدث إطلالة ظهرت بها على حسابها بموقع، حيث ارتدت جمبسوت صيفياً أبيض قصيراً كشف عن جحم الوشوم التي اختارت رسمها على جسدها، ولاقت الإطلالة تفاعلاً كبيراً من متابعيها وأصدقائها على إنستغرام.هيدي كرم صارت من الفنانات النشيطات على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث تشارك هيدي دائماً بصور وفيديوهات من حياتها الخاصة، سواء أثناء السفر أو من داخل المنزل على حسابها بموقع إنستغرام، إضافة إلى فيديوهاتها الشهيرة التي تقدمها بصحبة والدتها، التي تعكس دائماً عن عمق العلاقة بين هيدي ووالدتها.يمكنكِ قراءة: المشاهير يحتفلون بزفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال : رسائل حبيذكر أنتصدرت الترند مؤخراً؛ بعد ظهورها بصحبة ابنها نديم في بودكاست مع الإعلامي رامي رضوان، تم عرضه على السوشيال ميديا، ويوتيوب، وكشف اللقاء عن علاقة الصداقة القوية بين هيدي وابنها؛ الذي بدوره تحدث عن رأيه في تكرار والدته لفكرة الزواج مجدداً، خاصةً أنها طوال السنوات الماضية كرّست كل حياتها له ولمشوارها الفني.أكد نديم خلال اللقاء أنه يدعم والدته في أي قرار تتخذه من أجل سعادتها، وقال نصاً: "معنديش مشكلة في القرار، بالنسبة ليا عادي، في الأول وفي الآخر دي أمي وأنا بشوف أن كل شخص بيعمل اللي بيريحه، عايز أشوفها مبسوطة ومرتاحة ودا بالنسبالي كافي".وعلى الرغم من قبول نديم لفكرة زواج والدته، لكن هيدي كرم لديها مخاوف ومترددة في اتخاذ هذه الخطوة، وتحدثت عن مشاعرها، قائلة: "أنا لما بفكر في الارتباط بقول ماذا لو العلاقة منجحتش أو الطرف الجديد ضايقني، هعمل إيه؟ وبفتكر على طول إن فيه نديم وإني عندي راجل ودي حاجة بتحصل مؤخراً عندي سندي، وإنه مش هيخلي حاجة تحصلي وهيدافع عني".تابعي أيضاً: هيدي كرم من مهرجان الجونة السينمائي لـ الخليج 365: لو أُتيحت لي الفرصة لفيلم عن الإنسانية فستكون فكرته تقبل الآخريُذكر أن هيدي كرم حققت نجاحاً لافتاً في آخر أعمالها "وتر حساس"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

تتمحور أحداث مسلسل "وتر حساس" حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هنّ: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

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