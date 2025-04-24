شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومحمود الليثى يطرحان أغنية "قدها" والان مع تفاصيل الخبر

طرح كل من النجم محمد رمضان ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثى أغنية قدها على منصات السوشيال ميديا ويوتيوب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان تاج وتوزيع إيهاب كوليبكس.

قال مؤخؤا الليثى، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أغنية قدها تحمل عددا من المفاجآت خاصة أنها مع نجم كبير بحجم محمد رمضان لديه شعبية جماهيرية، وإن شاء الله هتكسر الدنيا بعد طرحها مباشرة وتتصدر التريند.

وطرح مؤخرا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى أحدث أغانيه بعنوان "أنا يا بني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطينى.

من ناحية أخرى نجاح كبير حققته أغنية "عينى ع الشرف" لنجم الأغنية الشعبية محمود الليثى تتر مسلسل شباب امرأة وعرض فى موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق وحقق نجاحًا كبيرًا.

ولاقت الأغنية ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، حيث قدمها الليثى بشكل جديد ودائما يبدع في غنائه لتتر أى عمل يقدمه، أغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.



