شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم استنساخ يحقق 2.3 مليون جنيه خلال 15 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم استنساخ بطولة سامح حسين وهبة مجدى إيرادات بلغت 2 مليون و280 ألف جنيه خلال 15 يوم عرض، حيث انطلق الفيلم فى دور السينما يوم 9 أبريل الجارى، بعد أيام من بدء منافسات موسم عيد الفطر السينمائى 2025.

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضى، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك فى بطولته هبة مجدى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضى VR فى إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" فى رمضان الماضى حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفى فى قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" فى تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصرى.

وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.