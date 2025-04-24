شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبي تستعيد ذكريات أصعب موقف مرت به وعملها بائعة آيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي في تصريحات تليفزيونية عن الصعوبات التى واجهتها فى حياتها أثناء حلولها ضيفة على قناة النهار بقولها "مرت عليا فترة من أصعب الفترات، حينما أصيب والدي بالسرطان، ومصاريف العلاج كانت صعبة، وكان نجلي يوسف يحتاج لمصاريف المدرسة في خلال 3 أشهر فقط، واضطريت وقتها أن أعمل بائعة آيس كريم على الشواطئ، وكنت أخذ شفتين متواصلين حتي استطيع تكوين المبلغ في أقرب وقت".



هاجر الشرنوبي

هاجر الشرنوبي : صعبت عليا نفسي بعد الموقف ده

استكملت هاجر الشرنوبي : "فاكرة كويس أوي كنا في عز الصيف وذهبت للمدير وطلبت منه ماء، ولكنه رفض لكونها غالية في تلك المنطقة، وجاءت فتاة وأعطتني مياه، هذا الموقف أثر فيا بشدة، وصعبت عليا نفسي، بعد شهرتي حالياً أذهب لذلك المكان وأتذكر ما حدث، ودارت الأيام وطلب مني ذلك المدير أن يعمل ولكني لم يكن وقتها بيدي شىء يساعده".



هاجر الشرنوبي

على جانب آخر تألقت هاجر الشرنوبي خلال دراما رمضان 2025 فى مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.