شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من عرضه.. أبطال مسلسل برستيج فى العرض الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال وصناع مسلسل "برستيج"، بالعرض الخاص والحصرى للحلقة الأولى فى حدث استثنائى أقيم فى إحدى دور عرض 6 أكتوبر.

وشهدت السجادة الحمراء تألق نجوم العمل بحضور نخبة من المشاركين في المسلسل، مثل محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي وغيرهم، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة والكاتبة إنجي أبو السعود.

بالإضافة إلى نخبة من النجوم مثل هشام ماجد، أكرم حسني، محمد دياب، محمد أنور، هاني شنودة، علي ربيع، رحمة أحمد، نسرين أمين، أحمد عبد الوهاب.

ويُعرض مسلسل "برستيج" حصريًا على "Yango play" بدءًا من 24 أبريل الجاري، ويتكون من ثماني حلقات تُطرح بمعدل حلقتين أسبوعيًا كل خميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.