شكرا لقرائتكم خبر عن علياء صبحى فى أول ظهور لها بعد الحادث بحفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة علياء صبحى لأول مرة بعد تعرضها لحادث سيارة مروع الأسبوع الماضى، حيث تواجدت في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الذى أقيم مساء أمس الأربعاء فى منطقة هرم سقارة، بجانب زوجها وحرصت على التقاط الصور التذاكارية خلال الحلفل.



علياء صبحى فى حفل زفاف ليلى احمد زاهر وهشام جمال

تعرضت الفنانة علياء صبحى لحادث سير مروع برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس، حيث كانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل بحسب شهود عيان، وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات لتلقى الإسعافات اللازمة.