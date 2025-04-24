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شكرا لقرائتكم خبر عن علياء صبحى فى أول ظهور لها بعد الحادث بحفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 24 أبريل 2025 04:16 م
ظهرت الفنانة علياء صبحى لأول مرة بعد تعرضها لحادث سيارة مروع الأسبوع الماضى، حيث تواجدت في حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الذى أقيم مساء أمس الأربعاء فى منطقة هرم سقارة، بجانب زوجها وحرصت على التقاط الصور التذاكارية خلال الحلفل.
علياء صبحى فى حفل زفاف ليلى احمد زاهر وهشام جمال
وبعد أيام من العلاج، خرجت الفنانة علياء صبحى من المستشفى، حيث طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها "مش هسيب حقى"، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، سائق البلدوزر، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم لاحقًا تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.
وأطلت ليلى أحمد زاهر بإطلالة ملائكية، فى حفل زفافها الذى يقام فى منطقة هرم سقارة بحضور حشد من نجوم ونجمات الفن، وشهد بداية الحفل دخول أحمد زاهر وابنته ليلى فى نوبة بكاء أثناء رقصهما سوياً، حيث لم يتمالك الثنائى مشاعرهما فى هذه اللحظات وانهرمت منهما دموع الفرح بهذه المناسبة.
علياء صبحى وزوجها مع احمد زاهر
ومن أبرز حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: يسرا، ليلى علوى، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، وعماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق.
كما حضر الحفل أيضاً محمد حماقى، محمد فؤاد، احمد سعد، بوسى، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، أحمد رزق، هاني رمزى، أحمد فهمى، شيكو، حسين فهمى، نبيلة عبيد، هالة سرحان، طارق الجناينبي، مها سليم، أحمد جمال، إنجى علاء، عمرو الليثى، لقاء سويدان، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، وعدد كبير من الفنانين.
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