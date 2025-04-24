إليكم الحكم النهائي في قضية هالة صدقي بتُهمة شهادة الزور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية هالة صدقي بتبرأتها من التهمة الموجهة لها بالشهادة الزور التي كانت قد وجهتها لها شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، حول واقعة سرقة مجوهراتها.



وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات نهائياً، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو دليل على ارتكاب أي جريمة.

وشاركت هالة الجمهور منشور أعلنت فيه الخبر، وعلقت: "شكرا للمستشار شريف حافظ علي مجهوده ولسه ولسه ولسه ، عمري ما قلت غير كلمه حق وعمري ما قلت الا الحقيقه واللي يعرفني عن قرب يعرف ان قلبي ميت وعمري ما خفت ولا عمر اي حاجه في الدنيا تخوفني إلا ضميري قدام ربنا".