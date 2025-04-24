شكرا لقرائتكم خبر عن بقصيدة لمحمود درويش.. ريتشارد جير يعلن تضامنه مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن الممثل الأمريكي ريتشارد جير مع الشعب الفلسطيني في حادث ليس بالغريب عليه، ولكن تلك المرة مع قصيدة بصوته للشاعر الراحل محمود درويش، نشرتها مجموعة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار" عبر حسابها على "إنستجرام".

وألقى جير قصيدة "فكّر بغيرك"، مشيراً إلى أنّه قابل كاتبها محمود درويش "قبل سنوات طويلة"، وهو ما خلق ردود فعل إيجابية للغاية حول ريتشارد جير ممن وصفوه بـ"البطل الحقوقي والممثل والفنان المطالب بوقف إطلاق النار (فى غزة)".

وممّا يقوله محمود درويش في هذه القصيدة:

"وأَنت تعدّ فطورك، فكّر بغيرك

(لا تنسَ قوت الحمام)

وأَنت تخوض حروبك، فكّر بغيرك

(لا تنسَ من يطلبون السلام)

وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكّر بغيرك

(لا تنسَ شعب الخيام)

وأَنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكّر بغيرك

(من فقدوا حقّهم بالكلام)

وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين، فكّر بنفسك

(قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلام)"