المعنى الخفي وراء وشم شيلوه ابنة أنجلينا جولي.. مرتبط بوالدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أبريل 2025 02:58 مساءً - من المعروف أن شيلوه جولي، ابنة أنجلينا جولي تتمتع بعلاقة قوية مع والدتها، كما أن علاقتهما تشبه علاقة الأصدقاء أكثر منها علاقة بين أم وابنتها، وهذا ما عززته شيلوه من خلال وشم جديد غامض رسمته على يدها.

رابط قوي يجمع شيلو بأنجلينا جولي

وتحدثت مجلة "HELLO!" مع المدربة الروحية تامي آدامز، المعروفة باسم "شامان هدف الحياة"، حول المعنى الكامن وراء وشم شيلوه المفضل، وكيف يشير إلى ارتباط عميق مع والدتها، أنجلينا جولي.

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وقالت: "الوشم يرمز إلى توأم الروح وبرج الجوزاء. وتوأم الروح تشير به إليها هي ووالدتها اللتين تتشاركان نفس الصفات من القوة والذكاء والنشاط وأحيانًا الكسل والاستسلام". وأكدت تامي أن هاتين المرأتين لديهما نفس الطاقة ولديهما القدرة على الاتصال الروحي والشعور ببعضهما البعض".

يذكر أن أنجلينا وشيلوه الاثنتين من مواليد برج الجوزاء، وتحتفل أنجلينا بيوم ميلادها في الرابع من يونيو بعد ثمانية أيام من يوم ميلاد شيلوه.

وتابعت تامي أن شيلوه هدفها ببساطة هو أن تكون حامية لأمها وتتبع خطواتها من خلال القيام بشيء عظيم في هذه الحياة وليس فقط صنع الأفلام مثلما يفعل معظم الأطفال باتباع والديهم في نفس المهنة.

كما تطمح شيلوه لمساعدة العالم يومًا ما، وإحداث فرق في حياة الأطفال الأيتام ليشعروا بأنهم محبوبون. وهذا الهدف يربطها بأنجلينا، التي كرّست حياتها للأعمال الخيرية، وتبنّت أطفالها الثلاثة الأكبر سنًا من جميع أنحاء العالم.

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شيلوه تستغني عن اسم والدها وتستبدل به لقب والدتها

في أغسطس الماضي، انتصرت شيلوه ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت في أولى معاركها القانونية، ووضعت قدميها على أول خطوة في طريق مستقبلها، حيث نجحت في إسقاط اسم والدها براد بيت، وتم تغيير اسمها بالفعل، رسمياً وقانونياً، لتُعرف في ما بعد باسم "شيلوه جولي" بدلاً من "شيلوه جولي بيت".

"شيلوه جولي بيت" -سابقاً-، ستُعرف رسمياً باسم "شيلوه جولي"، ويأتي ذلك بعد أن تقدمت بطلب لتغيير الاسم عندما أكملت عامها الـ18. وشيلوه هي واحدة من ستة أطفال تبنتهم جولي وزوجها السابق براد بيت. وإخوتها هم: مادوكس، 22 عاماً؛ زهرة، 19؛ باكس، 20؛ التوأمان نوكس وفيفيان، 15 عاماً.

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شيلوه تتقدم بطلب لإسقاط اسم والدها

في شهر مايو 2024، تقدمت شيلوه بطلب شطب عائلة والدها من اسمها في اليوم الذي أتمت فيه عامها الـ18؛ أي السن القانونية. وذكر مصدر خاص لمجلة "Us Weekly" أن براد بيت، وخلال الدعوى القانونية التي كان قد خاضها مع طليقته أنجلينا جولي حاول منع ابنته شيلوه من الإدلاء بشهادتها في المحكمة.

وذكر المصدر أن شيلوه أعربت عن رغبتها في الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع عام 2021 خلال معركة الطلاق بين بيت وزوجته السابقة أنجلينا جولي، ولكن شيلوه كانت تبلغ من العمر حينها 14 عاماً فقط في وقت جلسة الاستماع؛ لذا اعترض بيت، وحاول منعها من الإدلاء بشهادتها. وبالفعل فإن القاضي وافق على اعتراض بيت، ومُنعت شيلوه من الإدلاء بشهادتها.واختارت ابنة النجمة أنجلينا جولي وبراد بيت أن تحتفل بذكرى ميلادها الـ18؛ أي بلوغها السن القانونية، بطريقة قاسية في حق والدها، إذ توجهت في يوم ميلادها الذي صادف يوم 27 من مايو 2024 للدوائر الرسمية، وأتمت الإجراءات القانونية اللازمة لشطب اسم والدها من اسمها واستخدام كنية والدتها؛ أي جولي، في اسمها، بحسب ما كشف موقع TMZ الأمريكي.

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