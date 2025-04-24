يسرا تعود إلى السينما ببطولة “الست لما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت النجمة يسرا على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “الست لما”، ينتمي إلى فئة اللايت كوميدي، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج رنا وندى السبكي. ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من اختيار باقي فريق العمل.

عودة قوية ليسرا إلى الشاشة الكبيرة

تأتي مشاركة يسرا في هذا العمل ضمن خطة واضحة للعودة إلى السينما بعد سنوات من الابتعاد، حيث بدأت تلك العودة بفيلم “صاحب المقام” عام 2020، ثم قدّمت فيلمين خلال عام 2024، هما “ليلة العيد” الذي عُرض في يناير بمشاركة عدد من النجمات، وفيلم “شقو” الذي طُرح في موسم عيد الفطر.

دور خاص في فيلم “شقو”

ظهرت يسرا في فيلم “شقو” بظهور خاص إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وضيف الشرف أحمد فهمي. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ويستند إلى رواية “أمير اللصوص” للكاتب تشاك هوجان. ويدور في إطار من الأكشن والتشويق، مع لمسات من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الخارجين عن القانون وتداعيات أفعالهم الإجرامية.

غياب رمضاني مع حضور مميز

ورغم غياب يسرا عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، إلا أنها فاجأت الجمهور بظهور شرفي في الحلقة الأخيرة من مسلسل “كامل العدد ++”، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

بهذا، تواصل يسرا تثبيت حضورها في الساحة الفنية من خلال اختيارات مدروسة، تجمع بين السينما والأدوار المميزة، مؤكدة مكانتها كأيقونة فنية لا تغيب.