ديمي مور تتأمل في حياتها: “سلام وحرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلة حصرية مع مجلة People، تحدّثت النجمة العالمية ديمي مور عن امتنانها العميق لعائلتها وأصدقائها وكل من يحيطون بها بمحبة، مؤكدة أن أكثر ما تشعر بالامتنان له حالياً هو: “عائلتي وأولادي وكل الأشخاص الرائعين والمحبين في حياتي… أشعر أنني محظوظة جداً.”

على غلاف “أجمل امرأة في العالم”

وخلال الحوار، تصدّرت مور غلاف عدد المجلة الذي حمل عنوان “أجمل امرأة في العالم”، وعبّرت عن تصالحها الكبير مع ذاتها في هذه المرحلة من حياتها. وقالت: “أقدّر كل ما مرّ به جسدي والذي أوصلني إلى هذه اللحظة.” وأضافت أن لحظات مثل الولادة جعلتها تدرك أن الألم قد يمنحك هبة ثمينة، وتابعت: “عندما تطبّق ذلك على أمور أخرى تبدأ بإدراك أن هذه حقيقة كلّ ما هو صعب.”

عن علاقتها ببروس ويليس وتقدّم العمر

وتطرقت النجمة إلى علاقتها بزوجها السابق بروس ويليس، قائلة: “بغض النظر عن طبيعة علاقتنا الخارجية، حافظنا دائماً على كوننا عائلة مختلطة. لم يتزعزع أساس جعل أطفالنا أولوية في حياتنا.”

أما عن تقدمها في السن، فأكدت تقبّلها الكامل للتغيّرات، قائلة: “أحياناً أنظر في المرآة وأقول: يا إلهي، أبدو عجوزاً! لكنني أتقبل أن هذا هو وضعي الحالي، وأعلم أن ذلك لا يُحدد قيمتي أو هويتي.”

تعريفها للجمال في هذه المرحلة

وعند سؤالها عن تعريفها للجمال في هذا العمر، أجابت ديمي مور بكلمات ناضجة: “الجمال هو أن تكون على طبيعتك. ينبع من الأصالة والارتياح لذاتك، ومن الطاقة الإيجابية التي تمنحها.”

كلمتان تختصران حياتها

وفي نهاية الحوار، اختصرت مور حياتها بكلمتين معبّرتين: “سلام وحرية.”